PKK'lı terörist Eriş Garzan öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öldürülen 3 teröristten birinin, gri kategoride yer alan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında devam eden Eren - 11 Operasyonu kapsamında dün öldürülen 3 teröristten birinin Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğunu açıkladı.
Bakanlık, öldürülen teröristin gri kategoride yer aldığını belirtti.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi."
Yorumlar