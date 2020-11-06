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PKK/KCK operasyonunda 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, halen Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, PKK terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen 29 kişiden 26'sı yakalandı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Okullarda yapılan aramalar devam ediyor.

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