PKK terör örgütüne destek için yola çıkıyorlardı

PKK terör örgütüne destek vermek için aralarında Alman parlamenterlerin de olduğu 27 kişilik "sözde barış gurubu" Alman havalimanında gözaltına alınarak engellendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlar sonrası PKK terör örgütü iyice sıkıştı. Sıkışan PKK terör örgütüne destek için aralarında Alman Parlamenterlerin de olduğu Almanya’dan Erbil'e gitmek isteyen "sözde Barış Heyeti, Alman polisi tarafından engellendi. Düsseldorf Havaalanı'nda gözaltına alınan 27 kişinin ifade işlemlerine başlandığı belirtildi. Almanya milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyette yer alan 7 kişiye yurtdışı yasağı getirildiği kaydedildi. Alman polisi heyetin engellemesine, "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesini gösterdi. Aynı saatlerde Erbil Havaalanı’nda Almanya Sol Parti Milletvekili Hakan Taş da gözaltına alındı. Gözaltılara, "Türkiye ile ilişkiler" gerekçe gösterildi.



Almanya Sol Parti Milletvekili Taş, ifade işlemlerinin ardından KDP'li yetkililer tarafından uçağa bindirilerek, Almanya'ya gönderildi.

Düsseldorf Havaalanı'nda gözaltına alınan heyet arasında bulunan PKK terör örgütü destekçisi Hamburg Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Cansu Özdemir, şunları aktardı: “Havaalanına ilk girdiğimiz andan itibaren fotoğraflarımız çekildi. Uçağa giderken kontrolden geçtikten sonra polisler bizi çembere alarak, kapalı bir odaya götürdü. Her birimizi ayrı ayrı odalara aldılar. Alman polisi kimlik ve pasaportlarımızı elimizden aldı.”

Alman polisi milletvekili takmadı! Gözaltına aldı

Polislere milletvekili olduğunu söylemesine rağmen tutumlarının değişmediğini belirten Özdemir, “‘Vekil olsanız dahi size özel bir prosedür uygulamayacağız’ dediler. Avukatlar devreye girince bana yönelik soruşturmayı geri çektiler. Fakat diğer arkadaşlarımıza yönelik aşırı baskı uyguluyorlar. Barış Heyeti’ne karşı şöyle bir suçlama var: ‘Siz canlı kalkan olarak PKK’nin stratejisine bağlı bu eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Gidip Irak’ta canlı kalkan olacaksınız.’ Alman polisi bize yaptığı açıklamada, bu tarz eylem ve etkinliklerin Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri negatif etkileyeceğini söyledi” diye konuştu.

Cansu Özdemir, “Biz gözaltına alınıp pasaportlarımıza el konulduktan sonra uçaktan bagajımız alındı. Uçağa yetişen arkadaşlarımız pilotun açıklama yaptığını, 27 kişinin eksik olduğunu neden polis tarafından tutulduğunu bilmediğini söyledi. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın bir kısmı serbest bırakıldı. Arkadaşımızın ifade işlemleri devam ediyor. Birçok arkadaşımıza yurt dışı yasağı verildi” ifadelerini kullandı.



Son dönemde PKK terör örgütünün KDP peşmerge güçlerine saldırıları sonrası 6 peşmerge hayatını kaybetti. 7 peşmerge yaralandı. PKK terör örgütü ve Peşmerge arasında çatışmalar sürerken PKK terör örgütünün Kandil yönetimi çıkış için Avrupa'daki destekçilerini harekete geçirmeye çalışıyor.

KAYNAK: EHA