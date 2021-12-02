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PKK sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah ADIGÜZEL ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin ARSLAN, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

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