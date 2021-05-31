PKK sempatizanı CHP'li belediyenin programında

Türkiye karşıtı, terör örgütü PKK/PYD dostu Slovak sosyolog Slavoj Zizek'in İzmirlilerle buluşması tepkilere neden oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan:

"CHP'de belediyenizin bu etkinliğini iptal edecek bir tane vatansever içinizde yok muydu?"

HIZAL: MUSTAFA KEMAL'İN İZMİR'İ BUNU HAK ETMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal:

"Mustafa Kemal'in, Hasan Tahsin'in İzmir'i bunu hak etmedi"

TASLAK: TÜRKİYE'NİN PKK İLE MÜCADELESİNİ KARALAYAN BİRİNİ DAVET EDERKEN HİÇ UTANMADINIZ MI?

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak:

"Tunç Soyer, uluslararası platformlarda Türkiye'yi kötüleyip İzmir'e davet etmediğiniz biri kaldı mı Türkiye'nin güvenlik politikalarını, PKK ile mücadelesini karalayan birini davet ederken hiç utanmadınız mı? İzmir gençliği olarak böyle bir programı asla kabul etmiyoruz!!"

YILDIZ: HASAN TAHSİN'İN İZMIR'İNİN GETİRİLDİĞİ NOKTAYA BAKIN! YAZIKLAR OLSUN!

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hasan Tahsin'in İzmir'inin getirildiği noktaya bakın! Yazıklar Olsun!"