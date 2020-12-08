PKK, Irak'ın Süleymaniye kentindeki protesto gösterilerinde provokasyona hazırlanıyor

PKK provokasyona hazırlanıyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK, devam eden IKBY karşıtı gösterilerde provokasyona hazırlanıyor.

Bölgeye yaklaşık 200 PKK'lının gönderildiğini açıklayan kaynaklar, olayların daha da büyümesi için PKK'nın iğrenç bir kirli plan hazırladığını iddia etti. Plana göre, terör örgütünün bölgeye gönderdiği militan grubundaki iki kadın, kendilerine tecavüz edildiğini söyleyerek gösterilerin daha da büyümesini ve toplumun her kesimine yayılmasını sağlamaya çalışacak.

IKBY'nin Türkiye ile yakın ilişkileri ve son dönemde Irak hükümeti ile PKK'yı Sincar'dan çıkarmak için anlaşması sonrası terör örgütü, IKBY'ne yönelik tehdit açıklamalarına başlamış ve peşmergeye saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: EHA Medya