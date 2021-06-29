PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan muhalefet itirafı!

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu:



🔹"CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu."

🔹"On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." pic.twitter.com/rlY28twxTj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 29, 2021

"HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı"

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." dedi.

Yenişafak