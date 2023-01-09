Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 59,61 puan ve yüzde 1,12 kazanımla 5.401,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.123,66, en yüksek 5.416,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 azalışla 5.170,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,97, sanayi endeksi yüzde 2,58, hizmetler endeksi yüzde 2,52 ve teknoloji endeksi yüzde 4,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 183,15 puan ve yüzde 3,16 düşüşle 5.615,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.876 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.876 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 kazançla 1 milyon 149 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7407 lira, satışta 18,8158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7367 lira, satışta 18,8118 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,20'den, bileşik getirisi de yüzde 9,41'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0742, sterlin/dolar paritesi 1,2186, dolar/yen paritesi de 131,96 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,50 yükselişle 80,57 dolardan işlem görüyor.