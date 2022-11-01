Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 26,89 puan ve yüzde 0,68 kazanımla 4.005,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.987,44, en yüksek 4.100,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 4.054,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 2,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,31 puan ve yüzde 1,97 yükselişle 4.415,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.645,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.645,70 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 kazançla 982 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5826 lira, satışta 18,6571 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5785 lira, satışta 18,6529 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9880, sterlin/dolar paritesi 1,1474, dolar/yen paritesi 148,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 yükselişle 94,47 dolardan işlem görüyor.