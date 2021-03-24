Piyasalar güne hızlı başladı!

Dün, en düşük 7,6990 en yüksek 7,9631 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 7,9442'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8 liranın üzerine çıkarak 8,02'yi gördü. Kur, saat 10.40 itibarıyla 7,97'den alıcı buluyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI DA ETKİLEDİ

Dolardaki yükselişe paralel olarak altında da hareketlenme oldu. Dün günü 437 liradan tamamlayan gram altın, sabah saatlerinde 446 lira seviyesini test etti. Gram altın şu sıralar 444 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 liradan, cumhuriyet altını da 2.964 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.