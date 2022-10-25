Piyanisti darbeden şüpheliler serbest bırakıldı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanında piyanisti darbettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esence Mahallesi'nde piyanist Özkan Süslerer'in (44) darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayda, Süslerer'i darbettikleri iddia edilen 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esence Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen şüpheliler, piyanist Özkan Süslerer'i darbetmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süslerer, istek şarkı tartışması sırasında bir grubun saldırısına uğradığını iddia ederek şüphelilerden şikayetçi olmuştu. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.