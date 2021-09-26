Pistteki kaplumbağa uçuşu geciktirdi

Japonya’daki Narita Havalimanı’nın pistine giren bir kaplumbağa Tokyo-Okinawa uçağının gecikmeli olarak kalkmasına neden oldu.

Japonya’nın Chiba Eyaleti'ndeki Narita Havalimanı'nın A Pistinde sabah 11:30 sularında meydana gelen olay esnasında pilot yolculara anons yaptı. Pistte küçük sevimli bir misafirlerinin olduğunu belirten kaptan pilot bu nedenle yavaşladıklarını belirtip 10 dakika gecikme dolayısıyla özür diledi.

Gecikmeye rağmen, sevimli kaplumbağanın güvenli bir şekilde alandan kurtarılması yolcular tarafından mutlulukla karşılandı.

Kaynak: Japan Today