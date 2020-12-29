Pınar Gültekin'in babasına skandal teklifte bulunan CHP'li kim?

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinin ardından CHP’nin ahlaksız teklifi gün yüzüne çıkmıştı. Baba Gültekin’in CHP’li bir isim tarafından aranıp davadan vazgeçmesinin istendiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandalda ismi geçen Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “İspatlanırsa istifa ederim” açıklaması yaptı. Girgin’in bu açıklamasına tepki gösteren baba Sıddık Gültekin, “Aksi durumda ben de kendimi öldürürüm” dedi. Öte yandan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin arama kayıtlarını gördüğünü ifade ederek CHP’li ilçe başkanının da olayın içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde, aileye zanlı hakkındaki şikayetin geri çekilmesi teklifiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir Muğla milletvekilinin kendisini arayarak zanlı Cemal Metin Avcı'la ilgili şikâyetini geri çekmesini istediğini söyledi. Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan avukat Rezan Epözdemir sadece CHP'li bir Muğla vekilinin değil aynı zamanda bir ilçe teşkilat başkanının defalarca baba Sıddık Gültekin'i arayarak şikayetten vazgeçmesi istediğini belirtti.

Ayrıca CHP Muğla vekili Süleyman Girgin'in, 'eğer bu iddia ispatlanırsa partimden de vekilliğimden de istifa ederim' sözlerine tepki gösteren Epözdemir, "Baba da bunun aksi söz konusu ise ben de kendimi öldürürüm diyor" dedi.

EPÖZDEMİR: "İLÇE BAŞKANI EN AZ 10 DEFA KENDİSİ İLE GÖRÜŞMÜŞ"

İddia ortaya çıktıktan sonra baba Sıddık Gültekin'i aradığını söyleyen Rezan Epözdemir: "Kendisine bu iddiaları sordum. Kendisi de bana dedi ki 'iddialar doğrudur' Hem bir milletvekili hem de sonrasında bir ilçe başkanı var. O ilçe başkanı en az 10 defa kendisi ile görüşmüş. O milletvekilini referans göstermiş. Sıddık Gültekin, onunla olan görüşme kayıtlarını ortaya koymuş. Bana bunu teyit etti" dedi.

EPÖZDEMİR: "BEN OLSAM HANGİ SİYASİ PARTİ OLURSA OLSUN AÇIKLARIM"

Söz konusu şahısları yargılama sürecinden sonra Sıddık Gültekin'in açıklayacağını belirten Epözdemir şunları söyledi:

"Meslek ettiği uyarınca bizim kalkıp kendisi böyle söyleyince o isimleri açıklamamız çok uygun olmaz. Ben tabi görüşmenin muhatabı değilim. Biz zati ben olsam hangi siyasi parti olursa olsun açıklarım ama görüşmenin muhatabı o olduğu için, iddia sahibi olduğu için kendisinin açıklaması daha uygun olacak. Yalnız bana kayıtları gösterdi. Gerçekten arama kaydı var. Bu ilçe başkanının konuşmaları ile ilgili de onlarca tanık var. Ankara'ya gidelim. Bu milletvekili ile bir araya geleli falan demiş."

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ

"Cumhuriyet Halk Partisi bunu inkar etmek ve reddetmek yerine bu süreçlerin üzerine gidip etkili bir parti içi soruşturma başlatıp disiplin mekanizmasını hayata geçirmesi gerekiyor" diyen Epözdemir, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in 'bu iddia ispatlanırsa partimden de vekilliğimden de istifa ederim' sözlerine tepki göstererek: "Baba da bunun aksi söz konusu ise ben de kendimi öldürürüm diyor" dedi.