Pınar Gültekin davasında ikinci reddi hakim talebi
Pınar Gültekin ailesinin avukatı, davada adil karar vereceğine inanmadığını belirterek ikinci kez mahkeme heyetinin reddini istedi, ancak avukatın talebi yine kabul edilmedi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın 4. duruşması bugün görülüyor.
Sanık Cemal Metin Avcı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Gültekin ailesi ve avukatları, mahkeme heyetinin davada adil karar vereceğine inanmadıklarını belirterek heyetin çekilmesini istedi. Ailenin ikinci kez reddi hakim talebi, reddedildi.
Duruşmada tanık Mehmet Yusuf Özden Diyarbakır'dan SEGBİS aracılığı ile ifade verdi. Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in şantajına maruz kaldığını söylediğini, kendisine genç kızı korkutup uzaklaştırması için 200 bin lira teklif ettiğini öne sürdü.
Muğla'da görülen davanın son duruşmasında "yardım ve yatalık"tan yargılanan tutuklu sanık Mertcan Avcı tahliye edilmişti. Tahliyeye ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesinin yaptığı itiraz bir üst mahkemece reddedildi.
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