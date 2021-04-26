Pınar Gültekin davasında ikinci reddi hakim talebi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın 4. duruşması bugün görülüyor.

Sanık Cemal Metin Avcı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Gültekin ailesi ve avukatları, mahkeme heyetinin davada adil karar vereceğine inanmadıklarını belirterek heyetin çekilmesini istedi. Ailenin ikinci kez reddi hakim talebi, reddedildi.

Duruşmada tanık Mehmet Yusuf Özden Diyarbakır'dan SEGBİS aracılığı ile ifade verdi. Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in şantajına maruz kaldığını söylediğini, kendisine genç kızı korkutup uzaklaştırması için 200 bin lira teklif ettiğini öne sürdü.

Muğla'da görülen davanın son duruşmasında "yardım ve yatalık"tan yargılanan tutuklu sanık Mertcan Avcı tahliye edilmişti. Tahliyeye ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesinin yaptığı itiraz bir üst mahkemece reddedildi.