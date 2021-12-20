Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme... ABD'den şifre geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat'taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

AVUKATTAN İTİRAZ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Pınar Gültekin cinayeti davasında 7'nci duruşma, kasım ayında yapılmıştı. Cemal Metin Avcı, bugün ise 8'inci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.

AVUKAT EPÖZDEMİR: ŞANTAJA KONU OLAN HİÇBİR GÖRÜNTÜ VE MESAJ YOK

Muğla'da, boğularak, varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın bugün görülen 8'inci duruşması öncesi Gültekin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, açıklama yaptı.

Pınar Gültekin cinayetinin tek başına işlenemeyeceğini belirten Epözdemir, "Tamamen profesyonelce işletilmiş bir süreçten bahsediyoruz. Cinayetin öncesi, cinayet anı ve sonrasını tasarlayan sanık ve ona yardımcı olunması suçundan bahsediyoruz. Soruşturma aşamasında sanık 'Evli olduğumu bildiği için benden para talep etti, şantajda bulundu o nedenle öldürdüm' demişti. Kovuşturmada ise 'gayriahlaki görüntümü video haline getirdi ve para talep etti o nedenle öldürdüm' demişti. Mahkeme, bunun üzerine katledilen kadının özel hayatının, ailesinin onurunun belki şahsiyetinin tartışılır hale gelmesine sebebiyet verecek şekilde telefon ve maillerindeki video ve görüntülerin celbine karar vermişti. Her duruşma reddi hakim istedik, 'Bu yaptığınız yanlıştır' dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden 1,5 yılın sonunda cevap geldi. ABD yolladı, siber suçlar dökümünü yaptı. Tam olarak diyor ki sanık Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla sanığın bütün savunmaları çökmüş oldu. Şantaja konu olan hiçbir görüntü ve mesaj yok" dedi.

'BOĞULMA VE CANLIYKEN DİRİ DİRİ YAKILMA'

Avukat Epözdemir, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Adli tıp raporu diyor ki henüz yaşarken diri diri yakıldı. Pınar Gültekin'in bütün dokuları yanmış. Ölümü sebebi; boğulma ve canlıyken diri diri yakılmadır. 'Dokular yandığı için ölümün zamanını tespit edemiyorum' diyor. İtiraz ettiler, genel kurula gitti. 30 akademisyenden imzalı rapor geldi. Yaşarken ölme var. Boğma ve yaşarken diri diri yakma var. Bu defa Kimya İhtisas'tan toksikoloji raporu istediler ona da itiraz ettiler. Bu davanın bir an önce nihayete ermesini istiyoruz. Kamu vicdanını rahatlatan emsal bir karar çıkması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz."

'KALBEN VE RUHEN ÇOK YARALANDIK'

Baba Sıddık Gültekin de "İfadeler alınmış, sorulacak her şey sorulmuş. Artık gerçekten Muğla'ya gelmek istemiyoruz. Her geldiğimde, kızım gözümün önüne geliyor. Kalben ve ruhen çok yaralandık. Bugün bir sonuç bekliyoruz ve adalet istiyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alırız az da olsa yüreğimize su serpilir. Adalet istiyoruz. Bundan sonra hiçbir kız çocuğu ölmesin, öldürülmesin. Annesini mahkemeye vermişler. Bir annenin doğal bir feryadı olabilir" diye konuştu.

Anne Şefika Gültekin ise "Söz bitti artık, adalet istiyoruz. Acılı bir ana olarak adalet istiyorum. Onun şu ana kadar asılması lazım" dedi.

AVCI İLE İLGİLİ VİDEO VE FOTOĞRAF YOK

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere sonucu Pınar Gültekin'e ait cep telefonu şifrelerinin gönderildiğini, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan incelemede Cemal Metin Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı.

'BU YARGILAMA 1,5 YIL SÜRÜNCEMEDE KALDI'

Avukat Rezan Epözdemir, "Bizim iddialarımız yargının başından bu yana aynıydı. Cemal, kendisinin videoya alındığını, tehdit edildiğini söylemişti. Sonra 'Bana bıçak çekti yoksa öldürmezdim' dedi. Adli tıp raporunda bıçak yok, bir sıyrık var. Sanığın bu süreçte üç kez haksız tahrik savunmasını değiştirdiği görüldü. Cezasını azaltmak için uğraştı. Maktulenin özel hayatını ihlal edecek şekilde ABD'ye müzekkere yazıldı. Halbuki sanığın iddiaları çelişkiliydi. Buna rağmen mahkeme ABD'ye 2 kez daha müzekkere yazdı. Biz de reddihakim istedik. Bu mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu kanaatindeyiz. 'Siz maktulenin özel hayatını yargılıyorsunuz' dedik. Fakat mahkeme tarafından taleplerimiz reddedildi. Bu yargılama 1,5 yıl sürüncemede kaldı. Bu müzekkere bir algının oluşmasına sebebiyet verdi" dedi.

Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? İnsanlar, 'Bu kız acaba video çekti para mı istedi?' dedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? 1,5 yılda hiçbir belge, bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise "Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani biziz, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun. Artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" dedi.

'SANIRIM BAZI ŞEYLERİ UNUTTU'

Cemal Metin Avcı'nın avukatı da "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" diye konuştu.

Cemal Metin Avcı, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir birkaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi.

O anlarda Rezan Epözdemir duruma tepki gösterdi ve "Sanık meseleyi kişiselleştiriyor" diye konuştu.

'EPÖZDEMİR DIŞARI ÇIKARILDI'

Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak. Beni suçlayacak" ifadelerini kullandı. Tepki gösteren Avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi.

Mahkeme tarafından itiraz oy birliğiyle reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı. Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme tarafından, ABD ile WhatsApp Türkiye temsilciliğinden bilgi ve belgelerin istenmemesine, bu konuda yeniden müzekkere yazılmamasına karar verdi. Ayrıca, ABD'den gelen belgelere artık ihtiyaç duyulmadığı, kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili makamlara bildirileceği belirtildi. Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.