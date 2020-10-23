AjansHaber.com.tr Gündem Pilottan acı haber geldi

Pilottan acı haber geldi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin sırlarını yurtdışına sızdırıyorlardı
HDP'li vekilin oğlu yakalandı
İşte provokatif youtuberın gerçek güzü
CHP'li danışman Mücahit Avcı'dan haddi aşan sözler
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3043 zeytin fidanı
PKK'nın dağ kadrosuna ağır darbe
Özdağ’dan Akşener'e FETÖ yanıtı