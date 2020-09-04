Peygamberimiz Hz Muhammed'e hakaret eden Elif Mersin gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, peygramberimize hakaret eden @tcbelensay rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen Elif Mersin adlı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında;

Dini değerleri alenen aşağılayan @tcbelensay rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E. M. isimli şahıs 03.09.2020 tarihinde ikamet ettiği Bursa ili Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış alınan ifadesinde” hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli şahsa kullanması için verdiğini” beyan etmiş daha sonra C.Savcısının talimatı ile salıverilmiştir.

Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E. M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadelemizi her alanda olduğu gibi 7/24 esasına göre sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.