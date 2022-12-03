Peugeot'da aralık ayına özel sıfır faizli kredi dönemi

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, aralık ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeoot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde.0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugept 208’i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ticari araçlarda da sıfır faizli kredi fırsatı

Açıklamaya göre, BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 120 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 150 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.



