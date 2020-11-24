AjansHaber.com.tr Siyaset Aynı maskeyle kürsüye çıktılar

Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı maskeyle kürsüye çıktı

Meral Akşener ve Pervin Buldan, partilerinin grup toplantılarına, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan maskelerle katıldı.

Haftalık TBMM grup toplantılarında liderler partililere seslendi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de partilerinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

AYNI MASKEYİ TAKTILAR

Gündeme dair değerlendirmeler yapan Buldan ve Akşener'in salona gelirken taktıkları maskeler ise dikkat çekti.

Her iki lider de üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazılı maskeleri takmayı tercih etti.

Liderlerin yanında, vekillerin de aynı maskeyi kullandıkları görüldü.

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