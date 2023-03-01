Peru'da kuryenin çantasından mumya çıktı!

Polis, Puno bölgesinde bulunan bir arkeolojik alanda enteresan davranışlarıyla dikkat çeken adamın çantasını aradı.

Yalıtımlı çantadan eski bir mumya çıktı.

Çantanın sahibi, kalıntıları arkadaşlarına göstermek için çantaya koyduğunu söyledi.

"Juanita" adını verdiği mumyayı evinde, televizyonun yanındaki bir kutuda sakladığını söyleyen adam, mumyayı "bir çeşit ruhani kız arkadaş" olarak niteledi.

Polis, 600 ila 800 yıllık ve bir kadından ziyade erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumyaya el koydu ve Kültür Bakanlığına teslim etti.