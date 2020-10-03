Pert araç için istenilen fiyat pes dedirtti

Fiyat artışını fırsat bilenler, ağır hasar kayıtlı pert aracı ve 20 yaşın üzerindeki otomobilleri sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı. İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu.

İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, ağır hasar kayıtlı araca 135 bin 850 TL fiyat biçti. 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi. Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.