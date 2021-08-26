Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun, Afganistan’dan tahliye edilecek kişilerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelmelerine izin verilmesi için Taliban komutanları ile günübirlik iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Kriby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’dan tahliyelerin tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Kirby, Kabil Havalimanına gelmeye çalışan ve ABD’nin talep ettiği belgeleri taşıyanlara geçiş izini vermeleri için Taliban komutanları ve yetkilileri ile günübirlik iletişim halinde olduklarını söyledi.

Kirby, ABD’nin önceki gece Afganistan’dan tahliye edilmek üzere 20 kişiyi helikopterle Kabil Havalimanına naklettiklerini belirterek, bu kişilerin kim olduklarına ve nereden getirildiklerine dair bilgi vermedi.

Kabil Havalimanın korunmasına ilişkin bir soruya ise Kirby, "Kalan son birlikler de tahliye edildikten sonra Kabil Havalimanında herhangi bir sorumluluğumuz kalmayacak. Bundan sonra nasıl işletileceği Taliban'a bağlı olacak" yanıtını verdi.

Sözcü, Türkiye’nin Kabil’deki faaliyetlerine yönelik ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.