Pentagon, Rus savaş uçağı ABD SİHA'sına çarptı!

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.