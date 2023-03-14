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Pentagon, Rus savaş uçağı ABD SİHA'sına çarptı!

Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

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