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Pençe'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde Eren Operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları ile de sınırlarımız ötesinde devam ediyor. 

23 Nisan'da başlatılan Pençe operasyonlarında terör hedefleri SİHA ve F-16 destekli harekatlarla tek tek imha ediliyor. Komandolar ise zor coğrafyada teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son paylaşımda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

"Güçlü, kararlı ve muktedir!" başlıklı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

3 günde 10 terörist etkisiz

3 gün isinde sadece Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

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