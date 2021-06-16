Pençe'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde Eren Operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları ile de sınırlarımız ötesinde devam ediyor.
23 Nisan'da başlatılan Pençe operasyonlarında terör hedefleri SİHA ve F-16 destekli harekatlarla tek tek imha ediliyor. Komandolar ise zor coğrafyada teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son paylaşımda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"Güçlü, kararlı ve muktedir!" başlıklı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
3 günde 10 terörist etkisiz
3 gün isinde sadece Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.
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