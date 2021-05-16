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Pençe-Yıldırım'da teröristleri SİHA'lar vurdu

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen paylaşımda "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok" denildi.

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