Pençe-Yıldırım'da teröristleri SİHA'lar vurdu
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen paylaşımda "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok" denildi.
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