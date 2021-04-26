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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de mayına basması sonucu yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."

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