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Pençe-Yıldırım operasyonunda 116 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamada operasyonda öldürülen teröristlerin sayısının 116'ya yükseldiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda, PKK'ya yönelik hedefler bombalanırken örgütün bazı üst düzey isimleri de öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili son bilgileri açıkladı. Bakanlık, operasyonda öldürülen teröristlerin sayısının 116'ya yükseldiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu."

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