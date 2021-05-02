Pençe operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe operasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın kanının yerde kalmadığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi."

Bakan Akar'dan Irak'ın kuzeyine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Bakan Akar, Bölük Komutanı’na Türk Bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı.