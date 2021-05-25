Pençe Operasyonları'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu."