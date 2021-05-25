Pençe Operasyonları'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da PKK'lı 4 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu."
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