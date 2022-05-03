AjansHaber.com.tr Gündem Pençe Kilit'te 63 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63 oldu

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
Toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı
Zelenskiy'nin Türkiye sözlerine açıklama yaptı
Yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
3600 ek gösterge düzenlemesi bu ay yapılacak
Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü