Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63 oldu

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" ifadelerine yer verildi.