Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/XYzlo5UO7b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022