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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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