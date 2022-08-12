AjansHaber.com.tr Gündem 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Nebati'den büyüme açıklaması!
Telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
13 İlin Emniyet Müdürü değişti!
Ünlü Japon moda tasarımcısı hayatını kaybetti!
9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Benzine zam geliyor!
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini güncellendi!