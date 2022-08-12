Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Terörist neredeyse hedef orası!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/e92UilpC6j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2022