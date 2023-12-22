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Pençe-Kilit Bölgesi'nden acı haber: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerinde yaralandığını duyurdu.

3 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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