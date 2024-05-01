Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Yurt savunmasını sınır ötesinde de icra eden Mehmetçik, zor koşullarda görevini devam ettiriyor.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.
Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit
Yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:
Başkan Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Kurtulmuş, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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