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Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Yurt savunmasını sınır ötesinde de icra eden Mehmetçik, zor koşullarda görevini devam ettiriyor.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit

Yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Başkan Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Kurtulmuş, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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