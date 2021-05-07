Pençe darbesini yiyen terör elebaşı çıldırdı!

Irak'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından Cemil Bayık, harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.

KÜRTLERE TERÖRE DESTEK VERMEDİKLERİ İÇİN HAKARET ETTİ

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor.

Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.

HDP'Lİ VEKİL DE ÇILDIRDI

HDP'li Meral Danış Beştaş, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının durdurulmasını istedi.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan kara ve hava harekatı başarıyla devam ediyor.

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Beştaş, hain terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi.

Operasyon yerine 'müzakere ve diyalog' istiyoruz söylemlerinde bulunan Beştaş, açıklamasını terörist başı Abdullah Öcalan'a getirerek, "Öcalan'a uygulanan tecrit uygulamasının son bulması" çağrısında bulundu.

PKK'ya yapılan operasyonlarla örgüte ağır darbeler vurulduğunun farkında olan Beştaş, çözümün sınır ötesi yerine Türkiye'nin içinde olduğunu iddia etti.

ETKİLİ OPERASYONLAR, 'MÜZAKERE YAPALIM' DEDİRTTİ

Meral Danış Beştaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor.

Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir."