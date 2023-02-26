Pena yeni sözleşme istemiyor! Galatasaray devrede

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Bu sezon yaptığı transferler ile dikkat çeken Aslan, önümüzdeki sezonun transfer hedefleri için de kolları sıvadı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera'nın 36 yaşında olmasını da göz önünde bulunduran yönetim, Uruguaylı file bekçisi gibi uzun yıllar başarıyla kaleyi koruyacak bir oyuncu transfer etmek istiyor.

Pena yeniden gündeme geldi

Bu amaç doğrultusunda geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelen ve kısa zamanda performansı ile iyi izler bırakan Inaki Pena, yeniden sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İspanyol kaleci, Barcelona'nın yeni kontrat teklifini düzenli oynayacağı bir takıma gitmek için kabul etmiyor. Takımın 1. kalecisi Ter Stegen'in de 2025 yılına kadar mukavelesinin bulunması üzerine Pena'nın sezon sonunda takımda ayrılma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray İnaki Pena için temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların, İspanyol oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katma olasılığı bulunuyor. La Liga'dan Real Betis'in de peşinde olduğu 23 yaşındaki kaleci için daha önce Fenerbahçe de girişimde bulunmuştu.

Inaki Pena, bu sezon Barcelona'da yalnızca 3 maçta kaleyi korudu.