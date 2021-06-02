Peker'in senaryosu Pensilvanya'dan

MİT kumpasına sahip çıkan, 'kokain ağı' iddiası ile FETÖ’cü Cevheri Güven'in geçen sene ortaya attığı iddiaları dillendiren Peker, daha önce itibar edilmeyen bilgileri sosyal medya aracılığıyla tekrar yayıyor.

Sedat Peker, BAE'den provokasyona devam ediyor. Muhalefet ve uzantısı basın, 48 suç dosyasında adı geçen Peker’in yalanlarını yeni bilgilermiş gibi servis etse de, bu iddiaların tamamının ardında FETÖ var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki iddialar da, Türkiye’nin Suriye’de cihatçı örgütleri silah gönderdiği yalanları da firari FETÖ’cüler tarafından Peker’e sufle olarak dillendirildi.

KOKAİN SUFLESİ 2020’DE

Yeni Şafak'ın haberine göre: “Kolombiya’dan Türkiye’ye kokain ağı kurulduğu” iddiası son süreçte FETÖ’cüler tarafından Peker’e verilen ilk sufle oldu. Firari FETÖ’cü Cevheri Güven oldu. 23 Haziran’da 2020’de kendi sosyal medyası üzerinden Kolombiya’da yakalanan uyuşturucuyu gündeme getirerek, Türkiye’de ‘Susurlukçu’ diye adlandırdığı aralarında Mehmet Ağar’ın da olduğu isimlerin yeni bir uyuşturucu hattı kurduğunu iddia etti. Güven, İçişleri Bakanı Soylu’nun da bu uyuşturucu kaçakçılığını göz yumduğu yalanını ortaya attı. Bu yalan FETÖ’nün diğer yayın organlarında da bir süre dolaştı ancak fazla ilgi görmedi.

KÜÇÜĞÜ TUTMADI; YALANI BÜYÜTTÜLER

Aynı iddiayı bu kez FETÖ’cü Said Sefa daha da büyüterek piyasaya sürdü. 4 Ocak 2021’de kendi sosyal medya kanalından video yayınlayan FETÖ’cü Sefa, Binali Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu baronu Nejat Daş ile ortak 5 gemi aldığını ve bu gemilerle uyuşturucu kaçırmaya başladığını öne sürdü. Ancak Sefa da başarısız olunca, yalanın bayraktarlığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e kaldı. Peker, sosyal medya üzerinden 2 Mayıs’tan itibaren yayınladığı videolarında FETÖ’cülerin iddialarını ülkü gündemine soktu.

2020’DE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Peker’in ortaya attığı bir diğer iddia Yeldena Kaharman’ın intiharına ilişkin oldu. Peker Kaharman’ın intihar etmediğini öldürüldüğünü, dosyanın da güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını iddia etti. Peker suçlamalarının hedefine ise Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’ı koydu. Bu iddialar ilk önce FETÖ’ye müzahir internet sitelerinde 2 Şubat 2020’da gündeme getirildi. Ancak alıcısı olmayınca Nisan 2020 yılında PKK’ya müzahir gazeteciler tarafından biraz daha da ileriye taşınarak “Ağar oğlunu helikopterle aldırdı…” gibi iddialar eklendi. Bu ocak ayında da aynı iddialar FETÖ’nün internet sitelerinde kendine yer buldu. Yalanın son durağı yine Sedat Peker oldu. Peker 6 Mayıs’ta aynı iddiaları yeniymiş ve bilgi almış gibi pazarladı.

TEHDİT EDEN DHKP-C’YE DUAYA GİTMİŞ!

Peker’in DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiği ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütünden tehditler aldığı gerekçesiyle polis koruması verilen fakat koruma kararı alınmasında FETÖ iddiasıyla meslekten ihraç edilen polis müdürlerinin rol aldığı belirlenmişti. Sedat Peker’in 2019 yılında koruma kararı bulunurken 5 Haziran 2019’da Ramazan Bayramı’nda DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmesi dikkat çekti.