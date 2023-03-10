Pegasus'tan 14 Mayıs açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılması gereken Cunhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilerek yenilenme kararı aldıklarını açıkladı ve seçim tarihi ile ilgili kararı imzaladı.

Karar, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlandı.

Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'a çekilmesini üniversite sınav tarihi ile çakışması, hac dönemine denk gelmesi ve tatil dönemi olmasını gerekçe gösterdi.

"iade imkanı"

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen misafirlerimize bilet işlemlerinde sunduğumuz ilave haklar aşağıda yer almaktadır.

- 10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahatlerinizi;

- Ücretsiz olarak açığa alabilir veya

- İptal ederek kesintisiz iade alabilir veya

- Değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz.

- Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- Gidiş -dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler (Örneğin; 12 Mayıs gidiş, 18 Mayıs dönüş olan biletiniz için geçerlidir)

- Tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasindaki biletler için geçerlidir. Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir."