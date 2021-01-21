Pazarcılar CHP’li Belediyeyi Bastı!
Adanada'da CHP'li Seyhan Belediyesi zabatıları pazarcı esnafını canından bezdirdi.
Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi'ni pazarcı esnafı bastı. Zabıtanın artan baskısından bunalan pazarcı esnafı toplanarak belediyeye yürüdü. Belediye önünde slogan atan pazarcı esnafı, belediye zabıtalarının yer değişimi ve baskısından rahatsız olduğunu dile getirdi.
Sayıları 250’yi bulan semt pazarcısı Seyhan Belediyesi önünde eylem yaptı.
Pazarcıların Seyhan Belediyesinin gerek yer değişikliği uygulaması gerek zabıta baskısından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Çok sayıda polis Seyhan Belediyesi önünde önlem alırken pazarcılar CHP’li Belediye Başkanı Akif Akay aleyhine slogan attı.
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