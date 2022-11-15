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Patronunun para dolu çantasını çaldı

Fatih’te, patronun 280 bin dolar ve 150 bin avro olan çantasını çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu iş insanı S.N.A.M, 12 Kasım Cumartesi günü yanında şoför olarak çalışan A.K'ye, içerisinde 280 bin dolar ve 150 bin avro olan çantasını verip paraları tarihi Kapalıçarşı'da bozdurmasını söyledi.

Çantayı aldıktan sonra kendisine ulaşılamayan A.K, durumun bildirilmesiyle çalışma başlatan polislerce söz konusu çantayla Küçükçekmece'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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