Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi

ABD’nin 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımlamasının ardından Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in 2016’daki açıklaması, Azerbaycan medyasında gündeme geldi. Patrik, söz konusu videoda Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini topluluklar arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu belirtiyor.

Trend.Az adlı Azerbaycan kaynaklı haber sitesinin haberine göre, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti.