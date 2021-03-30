Başbakan Katrin Jakobsdottir'in yaptığı uyarılara aldırmayan İzlandalılar, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntü, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı 6 bin yıl aranın ardından faaliyete geçmişti.

Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kaplamıştı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Patlayan volkanın önünde voleybol keyfi



🔹İzlanda'da maceracı bir grup, 6 bin yıl sonra Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada önüne gidip voleybol oynadı.

🔹Görüntüler, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. pic.twitter.com/vlHPVD37W7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 30, 2021

YANARDAĞ ÖNÜNDE VOLEYBOL OYNADILAR

Başbakan Jakobsdottir'in açıklamasının ardından İzlanda'da bir grup vatandaş, volkanik patlamaların gerçekleştiği Fagradals Yanardağı'nın önünde voleybol oynadı.

Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada

gündem oldu.

Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı. Einarsdottir'in tehlikeli voleybol maçına ait paylaşımı ise sosyal medyada 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.