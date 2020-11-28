Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı

Dağlık Karabağ'da bu kez de sınırda yer alan kritik önemdeki altın madeninin paylaşılması konusunda gerilim yaşanıyor. Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, gece yarısı iki kere telefona sarılıp Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi.

Ermenistan'ın 44 günlük ikinci Karabağ savaşında yenilgiyi kabul ederek 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu. Rusya'yı garantörü olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin'i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rötuşlar yapılmasını talep etti.

Kelbecer Rayonu'nu üç gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya'ya ait "GeoProMining Gold" şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor.

PAŞİNYAN İLE PUTİN NE KONUŞTU?

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki Sotk kasabasına dayanarak, altın madeninin ortasına kadar ilerledi. 30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasından geçiyordu. Sınırda altın madeni krizinin patlak vermesiyle gece yarısı telefona sarılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.