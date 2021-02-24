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Paşinyan'dan tarihi itiraf: "Sadece yüzde 10'u patladı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söyledi.

Ermenistan'ın taciz atışları sonrası Azerbaycan tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde Dağlık Karabağ'a yönelik başlatılan askeri harekat, 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova'da imzalanan ateşkes sonrası sonlanmış ve Ermeni Ordusu büyük bir bozguna uğramıştı.

Askeri harekat esnasında yenileceğini anlayan Ermenistan Ordusu, Azerbaycanlı sivillerin ikamet ettiği yerleşim yerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni televizyonuna verdiği röportajda, Dağlık Karabağ Savaşında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söyledi.

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