Paşinyan'dan Rusları kızdıracak açıklama

Ermenistan eski Genelkurmay Başkanı Movses Akopyan, geçtiğimiz aylarda Rusya’dan satın alınan Su-30SM uçaklarının mühimmatı olmadığını söylemişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bu açıklamayı reddetmiş, Akopyan’ın devlet sırrını açığa çıkarmakla suçlamıştı.

Paşinyan Ermeni generali doğruladı

Akopyan’ın iddiası aylar sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından doğrulandı. Paşinyan, "Uçakları satın aldık ve Mayıs 2020’de teslim edildi. Savaştan önce füzeleri alacak vaktimiz olmadı" dedi.

Bir önceki Ermenistan yönetimini suçlayan Paşinyan "Eğer uçakları siz almış olsaydınız, biz de füzeleri alabilirdik" ifadelerini kullandı.