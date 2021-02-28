Paşinyan'dan Ermenistan Cumhurbaşkanına: Darbecilerle birlikte hareket ediyorsun

Dağlık Karabağ savaşındaki hezimetin ardından suların durulmadığı Ermenistan'da, hafta içi ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesiyle büyük bir kriz patlak vermişti.

Bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başbakan Paşinyan da karşı hamle olarak Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Hem Paşinyan destekçilerinin hem de muhaliflerin sokağa indiği ülkede, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Paşinyan'ın talebini reddetti ve Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalamadı.

Anlaşılmaz ve dayanıksız bir karar

Paşinyan, bu karar sonrası Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı. Ermenistan Cumhurbaşkanının aldığı kararın anlaşılmaz ve dayanaksız olduğunu, yasal zemini bulunmadığını söyledi.

Tüm destekçilerini mitinge davet etti

Paşinyan, yarın akşam 18.30’da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.