AjansHaber.com.tr Dünya Parlamentoda konuşma yaparken o detay dikkat çekti

Paşinyan Ermenistan Parlamentosu'nda çelik yelekle konuşma yaptı!

Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı.

Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada dahi yeleği çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci, “‘Yüce Korkak’ zırhlı ceket mi giyiyor?” diyerek tepki gösterdi.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede "istenmeyen kişi" konumunda.

Aylardır gerçekleştirilen eylemlerle istifası istenen Paşinyan, halkın ve muhalefetin tepkisi ve açık tehditlerinden sonra, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı.

PARLEMANTODA ÇELİK YELEKLE

Ermenistan Parlamentosu'na geçtiğimiz gün bir konuşma gerçekleştiren Paşinyan, zırhlı yeleğini burada dahi çıkarmadı.

Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci R. Mar, "Parlamentoda soru ve cevaplarda 'Yüce Korkak' zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken Başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

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