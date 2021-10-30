Pars Plus Kimdir?

2019 yılında Twitter ile yayın hayatına başlayan Pars Plus, şu an İnstagram ve Youtube üzerinden de aktif olarak paylaşım yapmaktadır. Pars Plus’ı diğer hesaplardan farklı kılan odaklandığı konu başlıkları üzerine özel içerik infografik, video ve metinler oluşturarak insanlara bilgileri sunmasıdır.

Özellikle Savunma Sanayii konusunda Sosyal Medyada başı çekmektedir. Sınır hattındaki gelişmeleri anlık olarak takipçi kitlesine sunan Pars Plus bölgesel gelişmelere de değinerek gerek Youtube üzerinden paylaştığı videolar gerekse özel içerik haberleri ile bu konuları mercek altına almaya devam etmektedir.

Pars Plus ana konu olarak odaklandığı Savunma Sanayii’ni yakından takip ederek Youtube’da Türkiye’nin Savunma Sanayii ile ilgili içerikleri video şeklinde izleyicilerine sunmaya devam etmektedir.