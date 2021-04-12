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Paris’te silahlı saldırı: 2 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te bir hastanenin önünde saldırı düzenlendi. Saldırganın motorsikletle kaçtığı belirtilirken iki kişinin vurulduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 16. bölgedeki Henri Dunant hastanesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iki kişi vurulurken birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırganın motorsikletle olay yerinden uzaklaştığı belirtiliyor.

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