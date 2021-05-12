Paris'te, Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı
Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasakladı.
Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular, kısa süre Filistin lehine slogan attı. Gösteride Filistin bayrakları da taşındı.
Yoğun güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapılmasını yasakladı ve protestoculardan meydanı terk etmesini istedi. Polis çok sayıda göstericiye para cezası kesti.
Bunun üzerine gösteri sona erdi ve protestocular dağıldı.
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